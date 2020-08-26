Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0226 GBR   2.2334 TRY   0.23

Цена на нефть

$/bbl   25.08 WTI 43.35 0.73 Brent 45.86 0.73

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 26.08.2020 19:25

Великобритания может лишиться 22 млрд фунтов из-за коллапса туристической отрасли

Британская сфера туризма лишится более 20 млрд фунтов стерлингов в связи с пандемией коронавируса, в то время как Лондон может потерять статус мирового центра туризма и бизнеса из-за принятых в стране карантинных мер, предупреждает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).

Согласно прогнозу WTTC, расходы туристов, совершающих международные поездки, могут рухнуть на 78%, или 22 млрд фунтов, в текущем году. При этом самый негативный сценарий предусматривает, что отрасль может потерять 3 млн рабочих мест.

"Разрушительная" политика Великобритании, предписывающая туристам из стран с большим количеством заражений коронавирусом пройти карантин, усилила давление на отрасль, отмечает WTTC. Список стран, на которых распространяются карантинные меры, пересматривается на еженедельной основе.

Главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара полагает, что нынешние меры необходимо незамедлительно заменить на "быстрые, всеобъемлющие и эффективные с точки зрения затрат программы тестирования и отслеживания в пунктах отправления по всей стране", чтобы туристам не нужно было проводить две недели на самоизоляции.

"Такие инвестиции будут значительно меньше, чем влияние карантина, который имеет разрушительные и далеко идущие социально-экономические последствия", - отметила она.

Гевара также предупредила, что дефицит деловых и туристических поездок особенно существенно отразится на Лондоне. "Лондон находится в крайне конкурентно невыгодном положении и не восстановится теми же темпами, что другие города Европы из-за политики карантина", - сказала она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТУРИЗМ, ПОТЕРИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Почти половина европейских туристов опасаются проблем с посещением Британии после Brexit Отдых в Европе для британских туристов подорожал на четверть из-за Brexit Британия надеется на рост зарубежного турпотока после королевской свадьбы - газета Туризм – перспективное направление азербайджано-британского сотрудничества в ненефтяном секторе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]