Великобритания может лишиться 22 млрд фунтов из-за коллапса туристической отрасли

Британская сфера туризма лишится более 20 млрд фунтов стерлингов в связи с пандемией коронавируса, в то время как Лондон может потерять статус мирового центра туризма и бизнеса из-за принятых в стране карантинных мер, предупреждает Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC).
Согласно прогнозу WTTC, расходы туристов, совершающих международные поездки, могут рухнуть на 78%, или 22 млрд фунтов, в текущем году. При этом самый негативный сценарий предусматривает, что отрасль может потерять 3 млн рабочих мест.
"Разрушительная" политика Великобритании, предписывающая туристам из стран с большим количеством заражений коронавирусом пройти карантин, усилила давление на отрасль, отмечает WTTC. Список стран, на которых распространяются карантинные меры, пересматривается на еженедельной основе.
Главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара полагает, что нынешние меры необходимо незамедлительно заменить на "быстрые, всеобъемлющие и эффективные с точки зрения затрат программы тестирования и отслеживания в пунктах отправления по всей стране", чтобы туристам не нужно было проводить две недели на самоизоляции.
"Такие инвестиции будут значительно меньше, чем влияние карантина, который имеет разрушительные и далеко идущие социально-экономические последствия", - отметила она.
Гевара также предупредила, что дефицит деловых и туристических поездок особенно существенно отразится на Лондоне. "Лондон находится в крайне конкурентно невыгодном положении и не восстановится теми же темпами, что другие города Европы из-за политики карантина", - сказала она.
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