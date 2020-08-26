В Азербайджане за сутки выявлено 148 новых случая COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 707, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 522.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс. 281 человек (+91 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 904 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,791 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 892 тыс. 07 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова