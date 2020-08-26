В Азербайджане за сутки выявлено 148 новых случая COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 35 тыс. 707, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 522.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 33 тыс. 281 человек (+91 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 904 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,791 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 892 тыс. 07 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
XI межрегиональный форум Азербайджан-РФ пройдет до конца 2020 года
Россия поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС - Лавров
ЛУКОЙЛ приступил к модернизации мощностей Яреги в Коми
Потери газа в газопроводах Азербайджана в I полугодии увеличились на 13,4%
Прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса в I полугодии увеличилась на 17,5%
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Россия поставит в Казахстан более 2 млн доз вакцины от COVID-19 - гендиректор РФПИ
Генпрокуратура Белоруссии создала комиссию для проверки заявлений граждан о применении силы на массовых акциях
Сейчас идет Первая мировая биологическая война, считает секретарь СНБО Украины
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Выгодное предложение для держателей карт Visa банка ВТБ (Азербайджан)
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США