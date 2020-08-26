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Происшествия 26.08.2020 23:52

Около 100 человек погибли при наводнении в Афганистане

Около 100 человек погибли при наводнении в провинции Парван в центральной части Афганистана, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство Афганистана по управлению чрезвычайными ситуациями.

Ранее афганские СМИ сообщали о 70 погибших.

В министерстве заявили, что разрушено порядка 500 домов в столице провинции, городе Чарикаре, многие люди оказались заблокированы в зданиях и не могут выбраться из них. Спасатели ищут выживших среди завалов.

Наводнение началось ночью, в городе повреждена жизненно важная инфраструктура, разрушены здания, нанесен значительный материальный ущерб.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]