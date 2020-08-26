Около 100 человек погибли при наводнении в Афганистане

Около 100 человек погибли при наводнении в провинции Парван в центральной части Афганистана, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство Афганистана по управлению чрезвычайными ситуациями.
Ранее афганские СМИ сообщали о 70 погибших.
В министерстве заявили, что разрушено порядка 500 домов в столице провинции, городе Чарикаре, многие люди оказались заблокированы в зданиях и не могут выбраться из них. Спасатели ищут выживших среди завалов.
Наводнение началось ночью, в городе повреждена жизненно важная инфраструктура, разрушены здания, нанесен значительный материальный ущерб.
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