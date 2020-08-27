Детсады в Азербайджане предлагается открыть с 15 сентября – министр образования

Министерство Азербайджана планирует с 15 сентября поэтапно восстановить деятельность детских садов, с 1 октября – деятельность дошкольных и подготовительных учебных заведений, заявил глава ведомства Эмин Амируллаев.

«В Азербайджане с 15 сентября мы предлагаем поэтапно возобновить деятельность детских садов. В первую очередь, будут открыты детсады в регионах страны с низкой частотой распространения коронавирусной инфекции. Этот процесс продлится до 1 октября с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Амируллаев.

Он также сообщил, что в текущем году в дошкольных группах ожидается обучение 120 тыс. детей.

«Деятельность таких предприятий, как правило, начиналась с 1 октября с частотой 4 раза в неделю. В этом году мы предлагаем возобновить деятельность дошкольных учреждений также с 1 октября, но с частотой 2 раза в неделю», - сказал министр.

Детсады и дошкольные объекты в Азербайджане закрыты с 3 марта из-за коронавируса.

Н.Аббасова