Детсады в Азербайджане предлагается открыть с 15 сентября – министр образования

Министерство Азербайджана планирует с 15 сентября поэтапно восстановить деятельность детских садов, с 1 октября – деятельность дошкольных и подготовительных учебных заведений, заявил глава ведомства Эмин Амируллаев.
«В Азербайджане с 15 сентября мы предлагаем поэтапно возобновить деятельность детских садов. В первую очередь, будут открыты детсады в регионах страны с низкой частотой распространения коронавирусной инфекции. Этот процесс продлится до 1 октября с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Амируллаев.
Он также сообщил, что в текущем году в дошкольных группах ожидается обучение 120 тыс. детей.
«Деятельность таких предприятий, как правило, начиналась с 1 октября с частотой 4 раза в неделю. В этом году мы предлагаем возобновить деятельность дошкольных учреждений также с 1 октября, но с частотой 2 раза в неделю», - сказал министр.
Детсады и дошкольные объекты в Азербайджане закрыты с 3 марта из-за коронавируса.
Н.Аббасова
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