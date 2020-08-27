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Наука и образование 27.08.2020 17:28

Детсады в Азербайджане предлагается открыть с 15 сентября – министр образования

Министерство Азербайджана планирует с 15 сентября поэтапно восстановить деятельность детских садов, с 1 октября – деятельность дошкольных и подготовительных учебных заведений, заявил глава ведомства Эмин Амируллаев.

«В Азербайджане с 15 сентября мы предлагаем поэтапно возобновить деятельность детских садов. В первую очередь, будут открыты детсады в регионах страны с низкой частотой распространения коронавирусной инфекции. Этот процесс продлится до 1 октября с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране», - сказал Амируллаев.

Он также сообщил, что в текущем году в дошкольных группах ожидается обучение 120 тыс. детей.

«Деятельность таких предприятий, как правило, начиналась с 1 октября с частотой 4 раза в неделю. В этом году мы предлагаем возобновить деятельность дошкольных учреждений также с 1 октября, но с частотой 2 раза в неделю», - сказал министр.

Детсады и дошкольные объекты в Азербайджане закрыты с 3 марта из-за коронавируса.

Н.Аббасова

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Тэги: ДЕТСАДЫ, ОТКРЫТИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]