Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0114 RUR   0.0225 GBR   2.2455 TRY   0.2311

Цена на нефть

$/bbl   26.08 WTI 43.39 0.04 Brent 45.64 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 27.08.2020 18:56

В Нидерландах вновь украли из музея картину Франса Халса

Полотно голландского художника Франса Халса в третий раз похищено из музея в Нидерландах, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным местной полиции, речь идет о картине под названием "Двое смеющихся мальчиков".

Полотно украли еще в среду утром из музея в городе Лердам, недалеко от Амстердама.

В полиции указали, что эта же картина была похищена в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала. Спустя три года оба полотна были найдены. Однако в 2011 году их снова украли, обнаружить картины удалось спустя полгода.

Ханс считается представителем эпохи "Золотого века", творил в начале 17-го века. Художник специализировался на портретах, одни из самых известных его работ - "Регентши приюта для престарелых", "Шут, играющий на лютне", "Портрет супружеской пары" и "Цыганка".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КАРТИНА, КРАЖА


Похожие новости


Из нидерландского музея похищено полотно ван Гога

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]