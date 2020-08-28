В Вильнюсе надеются, что Минск не будет перенаправлять грузы из портов Литвы после заявлений Лукашенко о санкциях

После угроз президента Белоруссии Александра Лукашенко экономическими санкциями в отношении Литвы, а именно переориентацией белорусских грузов из Клайпедского порта, министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс выразил надежду, что правительство Белоруссии убедит своего лидера в экономическом вреде такого решения.
"Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Синкявичюс в пятницу.
"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.
Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Белоруссии, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.
По данным министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.
Ранее в пятницу Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Он заявил, что Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ). "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал Лукашенко.
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