Белоруссия увеличивает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 сентября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров Белоруссии от 27 августа №503, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 т (ранее - $46,9).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с $25,7 до $26,1 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $14 до $14,2 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они также были повышены.
Баку ждет от Москвы дополнительных разъяснений по вопросу поставок вооружения Армении- Гаджиев
Помощник президента Азербайджана сомневается в достоверности данных по числу зараженных COVID-19 в Карабахе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Азербайджане за сутки выявлено 188 новых случая COVID-19, два человека скончались
Очные занятия в учебных заведениях Азербайджана начнутся поэтапно с 15 сентября
Азербайджан начал проведение серологических тестов на выявление числа людей переболевших COVID-19
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Трамп хотел бы видеть президентом США женщину, но не Камалу Харрис
Запуск ракеты Delta IV с разведспутником США отменен за секунды до старта
Намерение Греции расширить свои территориальные воды является шагом к войне - вице-президент Турции
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Банк ВТБ (Азербайджан) запускает две госпрограммы поддержки предпринимателей
В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США