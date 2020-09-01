Во многих странах мира возобновляются занятия в школах в условиях пандемии коронавируса

Во многих странах мира школьники во вторник возвращаются к занятиям после летних каникул в условиях действия ряда ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
В частности, свои двери для учащихся открывают школы во Франции. Ученики от 11 до 18 лет должны будут носить маски как на улице, так и в помещениях.
Учебный год во вторник начинается также в Бельгии, в то время как в Германии занятия возобновились еще в августе.
Сотни тысяч детей и подростков в Англии на этой неделе возвращаются к учебе. Изначально рекомендации правительства предусматривали, что учащимся не нужно будет носить маски. Однако в минувшую среду власти пересмотрели этот пункт и рекомендовали школьникам от 11 до 18 лет, а также сотрудникам учебных заведений все же носить маски в коридорах и других общих зонах учреждений.
Учебный год стартовал во вторник в большей части Израиля. По оценкам, около 2,4 млн учащихся возвращаются на занятия. Однако в тех регионах, которые Минздрав страны классифицировал как эпицентры вспышки коронавируса, школы откроются позже. Ученики средней и старшей школы будут посещать учреждения два раза в неделю, остальные занятия будут проходить онлайн.
В Китае возобновляются занятия в школах в полном объеме. Около 75% школьников уже вернулись к занятиям, остальные присоединились к ним во вторник. На входах в учебные заведения у школьников измеряют температуру. Правила ношения масок разнятся в зависимости от региона.
В августе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал, что не менее трети детей в мире на фоне массового перехода из-за коронавируса COVID-19 на дистанционное образование не смогли включиться в новую образовательную систему.
При этом, по информации ЮНИСЕФ, в разгар режимов изоляции, вводившихся в разных странах с целью сдерживания пандемии, примерно 1,5 млрд детей коснулось закрытие школ.
Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в мире зарегистрировано более 25,6 млн случаев заболевания коронавирусом, около 854 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. Еще почти 18 млн выздоровели.
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