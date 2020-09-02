Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября, посетить страну смогут до 500 россиян в неделю, сообщает газета Ethnos в среду.

"Российские туристы смогут попасть в Грецию с 7 сентября при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля. Въезд возможен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. На первом этапе Греция сможет принять максимум 500 россиян в неделю", - пишет издание.

Решение об открытии границ будет действовать две недели - до 21 сентября.

Как отмечает газета, таким образом греческое правительство хочет поддержать пострадавшую туристическую отрасль страны. Издание отмечает, что ранее для россиян уже открылась Турция, и ее посетили десятки тысяч граждан РФ. Кроме того, границы с Россией готовится открыть входящая в ЕС Австрия, а Польша уже сняла запрет на прямое авиасообщение.

В прошлом году Грецию посетило около миллиона российских туристов.