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Туризм 02.09.2020 18:16

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября

Греция откроет границы для российских туристов 7 сентября, посетить страну смогут до 500 россиян в неделю, сообщает газета Ethnos в среду.

"Российские туристы смогут попасть в Грецию с 7 сентября при наличии ПЦР-теста на коронавирус и брони отеля. Въезд возможен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. На первом этапе Греция сможет принять максимум 500 россиян в неделю", - пишет издание.

Решение об открытии границ будет действовать две недели - до 21 сентября.

Как отмечает газета, таким образом греческое правительство хочет поддержать пострадавшую туристическую отрасль страны. Издание отмечает, что ранее для россиян уже открылась Турция, и ее посетили десятки тысяч граждан РФ. Кроме того, границы с Россией готовится открыть входящая в ЕС Австрия, а Польша уже сняла запрет на прямое авиасообщение.

В прошлом году Грецию посетило около миллиона российских туристов.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]