Лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервнопаралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Он назвал случившееся вопиющим случаем.

"То, что Алексей Навальный в России стал жертвой нападения с применением химического нервнопаралитического боевого вещества - это вопиющий случай", - подчеркнул официальный представитель правительства Германии.

МИД ФРГ вызовет посла России в Германии для беседы о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил Зайберт. "МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования", - говорится в его заявлении.

НАВАЛЬНЫЙ

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.

"НОВИЧОК"

О нервнопаралитическом веществе "Новичок" впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери 4 марта 2018 года.

Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия ОЗХО.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

В июне этого года четыре семейства опасных химикатов семейства "Новичок" были официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).