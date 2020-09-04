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Наука и образование 04.09.2020 13:15

ИВ Баку направит около 1,3 млн манатов на строительство дополнительных классов в средней школе в Сабунчинском районе

ООО "Baki sheher esasli tikinti ve temir" (структура Исполнительной власти города Баку) привлекло ООО "Maq Ltd Shirketi" для строительства дополнительных классов в средней школе №71 поселка Забрат Сабунчинского района.

Согласно данным, опубликованным на сайтеwww.tender.gov.az, с компанией заключен контракт, предусматривающий строительство дополнительных 30 классов средней школы.

Стоимость заключенного контракта - 1 млн 341,315 тыс.манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАКУ, ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]