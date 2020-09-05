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Происшествия 05.09.2020 15:29

В Белоруссии в пятницу прошли 22 протестные акции, задержан 41 человек - МВД

В Белоруссии 4 сентября состоялись более 20 протестных акций, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек, сообщила пресс-служба МВД страны.

"Общая численность участников 22 протестных акций в 13 населенных пунктах составила около тысячи человек. (...) Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - говорится в сообщении МВД в его телеграм-канале.

Наряду с этим, по данным МВД, "в поддержку мира, безопасности и спокойствия" 4 сентября состоялось 16 массовых мероприятий во всех регионах страны. В них приняли участие около 1,5 тыс. человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АКЦИИ, МВД, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]