Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется ближе к концу года - Собянин

Пострегистрационные испытания вакцины от Covid 19 начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Такая серьезная, массовая вакцинация - это, скорее всего, конец года-начало следующего года", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах в Москве продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство не стоит ждать раньше декабря-января.

"Какие-то партии (вакцины) будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", - добавил Собянин.