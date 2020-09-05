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Здравоохранение 05.09.2020 17:12

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется ближе к концу года - Собянин

Пострегистрационные испытания вакцины от Covid 19 начинаются в Москве на следующей неделе, массовая вакцинация - не раньше конца 2020 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Такая серьезная, массовая вакцинация - это, скорее всего, конец года-начало следующего года", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

По его словам, пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах в Москве продлятся от двух до шести месяцев, массовое промышленное производство не стоит ждать раньше декабря-января.

"Какие-то партии (вакцины) будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска - это здравоохранение, образование, торговля, ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других. Журналисты, может быть", - добавил Собянин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]