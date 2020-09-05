Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0148 RUR   0.0226 GBR   2.2578 TRY   0.2286

Цена на нефть

$/bbl   03.09 WTI 41.37 -0.14 Brent 44.07 -0.36

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 05.09.2020 17:55

Новый учебный год начался в Иране через семь месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

Школьники и студенты в Иране с субботы вернулись к учебному процессу в образовательных учреждениях, который был прерван пандемией коронавируса COVID-19 несколько месяцев назад, сообщает Associated Press.

"Образование в нашей стране не будет закрыто даже в самой худшей из ситуаций", - заявил в ходе видеообращения президент страны Хасан Рухани.

Он отметил, что учеба 15 млн студентов и школьников Ирана не менее важна, чем слаженная работа системы здравоохранения. Рухани добавил, что в образовательных учреждениях должны действовать серьезные меры защиты. До этого в Иране применили методы дистанционного обучения.

В Иране с начала пандемии выявили более 382 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались с COVID-19 около 22 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ШКОЛА, КОРОНАВИРУС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]