Новый учебный год начался в Иране через семь месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

Школьники и студенты в Иране с субботы вернулись к учебному процессу в образовательных учреждениях, который был прерван пандемией коронавируса COVID-19 несколько месяцев назад, сообщает Associated Press.
"Образование в нашей стране не будет закрыто даже в самой худшей из ситуаций", - заявил в ходе видеообращения президент страны Хасан Рухани.
Он отметил, что учеба 15 млн студентов и школьников Ирана не менее важна, чем слаженная работа системы здравоохранения. Рухани добавил, что в образовательных учреждениях должны действовать серьезные меры защиты. До этого в Иране применили методы дистанционного обучения.
В Иране с начала пандемии выявили более 382 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались с COVID-19 около 22 тыс. человек.
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