Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 230,5 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 926 и на утро воскресенья достигло 230 тыс. 560, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В число выявленных заражений включены опубликованные казахстанскими и киргизскими властями данные о заболеваниях пневмонией с неуточненной этиологией, но с клиническими и эпидемиологическими признаками коронавирусной инфекции.

Число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 1 тыс. 248 и достигло 193 тыс. 735 человек.

По имеющимся официальным данным, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 17 летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв COVID-19 в Центральной Азии достигло 3 тыс. 416 человек.

КАЗАХСТАН

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру воскресенья достигло 133 тыс. 924 (+499 за сутки). Скончались 1 тыс. 940 человек (+12 за сутки). Выздоровели с начала пандемии, с учетом имеющихся данных о пациентах с коронавирусной пневмонией, 105 тыс. 480 человек (+588 за сутки).

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 76 и достигло 106 тыс. 301, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По данным ведомства, выявлено 45 активных заражений и 31 бессимптомное заражение.

Накануне сообщалось о 104 новых больных COVID-19 в стране за сутки.

Лидируют по числу заражений коронавирусом Алматы - 14 тыс. 272 заражения (+10 за сутки), Нур-Султан - 13 тыс. 886 (+7), Атырауская область - 10 тыс. 952 (+5), а также Карагандинская область - 10 тыс. 142 (+8) и Восточно-Казахстанская область - 8 тыс. 279 (+17).

По данным комиссии, число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 99 тыс. 523 человек (+505 за сутки).

По данным Минздрава Казахстана, число жертв коронавируса COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 627 человек (+9 за сутки).

В настоящее время в стране от COVID-19 лечатся 5 тыс. 151 человек, в том числе 31 ребенок. В стационарах находятся 2 тыс. 761 пациент, на амбулаторном лечении - 2 тыс. 390 человек. 147 человека находятся в тяжелом состоянии, 18 - крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ, сообщает пресс-служба министерства в воскресенье.

По данным министерства, медики в Казахстане за минувшие сутки зарегистрировали 423 заболевания пневмонией с признаками коронавируса, за день от этой болезни скончались еще три человека.

Накануне Минздрав Казахстана сообщал о 397 заболеваниях коронавирусной пневмонией за сутки и пяти летальных исходах.

Всего с начала августа в республике зарегистрировано 27 тыс. 623 заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, умерли 313 человек, вылечились от пневмонии 5 тыс. 957 человека (+83 за сутки).

Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.

КИРГИЗИЯ

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 87 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 44 тыс. 403, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 89 новых случаях заражения за сутки.

Число выздоровевших достигло 39 тыс. 826 человек (+178 за сутки). По данным штаба, за минувшие сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1061 человек.

18 августа утром Минздрав Киргизии сообщал о 1 тыс. 498 жертвах коронавирусной инфекции в стране. В тот же день стало известно, что власти Киргизии пересмотрели статистику смертности от коронавируса в сторону уменьшения. Минздрав пересмотрел статистику летальных исходов от COVID-19, исключив летальные случаи, в которых коронавирус не был непосредственной причиной смерти пациента. В результате число смертей от коронавируса с начала пандемии в Киргизии сократилось на тот день до 1 тыс. 53 человек.

16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

УЗБЕКИСТАН

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 307 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 43 тыс. 476, сообщил в воскресенье Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 266 новых больных коронавирусом за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще четыре человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 345 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 40 тыс. 880 человек (+448 за сутки). У 366 больных состояние оценивается как тяжелое, у 198- как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

ТАДЖИКИСТАН

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 757, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики. За день до этого сообщалось о 34 новых больных за сутки.

Число излечившихся достигло 7 тыс. 549 человек (+34 человек за сутки). По данным ведомства, от последствий болезни скончался еще один человек, общее число жертв COVID-19 в Таджикистане достигло 70 человек.

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

ТУРКМЕНИСТАН

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет.

Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в Туркменистане.

"Нам известно, и мы обеспокоены сообщениями об острых респираторных заболеваниях или пневмонии", - заявила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане. Она рекомендовала руководству страны принять меры, "как если бы COVID-19 уже распространялся по стране".