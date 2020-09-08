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Инфраструктура и тендеры 08.09.2020 10:45

Минтруда отбирает проектировщика Центра DOST в Сабирабаде

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отбирает проектировщика центра «DOST» в Сабирабадском районе.

Отбор компании-проектировщика проводится методом опроса котировок.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 15 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 16 сентября в 10:00.

Адрес: г.Баку, ул. Салатын Аскеровой,85;

Телефон: (+99412) 596-44-09.

В Азербайджане до конца 2025 года планируется открыть 31 центр DOST.

В центрах DOST гражданам планируется оказание 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНТРУДА, DOST, ПРОЕКТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]