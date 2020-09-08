Минтруда отбирает проектировщика Центра DOST в Сабирабаде

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отбирает проектировщика центра «DOST» в Сабирабадском районе.

Отбор компании-проектировщика проводится методом опроса котировок.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 15 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 16 сентября в 10:00.

Адрес: г.Баку, ул. Салатын Аскеровой,85;

Телефон: (+99412) 596-44-09.

В Азербайджане до конца 2025 года планируется открыть 31 центр DOST.

В центрах DOST гражданам планируется оказание 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.

Х.Насирзаде