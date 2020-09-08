Минтруда отбирает проектировщика Центра DOST в Сабирабаде

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана отбирает проектировщика центра «DOST» в Сабирабадском районе.
Отбор компании-проектировщика проводится методом опроса котировок.
Предложения от компаний принимаются до 16:00 15 сентября. Процедура вскрытия предложений состоится 16 сентября в 10:00.
Адрес: г.Баку, ул. Салатын Аскеровой,85;
Телефон: (+99412) 596-44-09.
В Азербайджане до конца 2025 года планируется открыть 31 центр DOST.
В центрах DOST гражданам планируется оказание 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.
Х.Насирзаде
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