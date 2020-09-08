Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.008 RUR   0.0224 GBR   2.2334 TRY   0.2281

Цена на нефть

$/bbl   07.09 WTI 39.12 -0.65 Brent 42.01 -0.65

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.09.2020 11:26

AzerGold выйдет на рынок облигаций для финансирования разработки месторождений драгметаллов в Азербайджане

ЗАО «AzerGold» планирует эмиссию облигаций для финансирования разработки месторождений драгоценных металлов в Азербайджане.

«В настоящее время AzerGold продолжает интенсивную работу в направлении подготовки к эксплуатации новых месторождений. Реализация соответствующих работ требует достаточно крупных финансовых средств. С целью разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости и роста положительных экономических показателей компания осуществляет соответствующие капиталовложения», - говорится в сообщении общества, передает «Интерфакс-Азербайджан».

AzerGold подчеркивает, что данные работы планируется финансировать за счет прибыли компании, государственных средств и альтернативных источников.

«Уже принято решение о направлении 15 млн манатов из чистой прибыли в размере 21 млн манатов за 2019 год в уставный капитал общества, привлечения государственных средств на эти цели. В качестве альтернативных источников – планируется осуществить первую эмиссию облигаций AzerGold, которые будут размещены на Бакинской фондовой бирже», - подчеркивается в информации.

По оценкам AzerGold, эмиссия облигаций послужит не только диверсификации инвестиционного портфеля общества, но и создаст выгодные инвестиционные возможности для граждан страны и инвесторов. «Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Бялакянский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Эксплуатация отмеченных месторождений внесет свой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов, создаст возможности для привлечения миллиардов долларов в экономику страны», - отмечается в сообщении.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]