AzerGold выйдет на рынок облигаций для финансирования разработки месторождений драгметаллов в Азербайджане

ЗАО «AzerGold» планирует эмиссию облигаций для финансирования разработки месторождений драгоценных металлов в Азербайджане.
«В настоящее время AzerGold продолжает интенсивную работу в направлении подготовки к эксплуатации новых месторождений. Реализация соответствующих работ требует достаточно крупных финансовых средств. С целью разработки новых месторождений, а также для обеспечения устойчивости и роста положительных экономических показателей компания осуществляет соответствующие капиталовложения», - говорится в сообщении общества, передает «Интерфакс-Азербайджан».
AzerGold подчеркивает, что данные работы планируется финансировать за счет прибыли компании, государственных средств и альтернативных источников.
«Уже принято решение о направлении 15 млн манатов из чистой прибыли в размере 21 млн манатов за 2019 год в уставный капитал общества, привлечения государственных средств на эти цели. В качестве альтернативных источников – планируется осуществить первую эмиссию облигаций AzerGold, которые будут размещены на Бакинской фондовой бирже», - подчеркивается в информации.
По оценкам AzerGold, эмиссия облигаций послужит не только диверсификации инвестиционного портфеля общества, но и создаст выгодные инвестиционные возможности для граждан страны и инвесторов. «Средства, вырученные от размещения облигаций, планируется направить на увеличение ресурсов месторождений «Човдар» (Дашкесанский район), «Кохнамадан» (Бялакянский район) и «Гарадаг» (Шамкир-Гедабекский регион), ускорение наземных эксплуатационных работ и финансирование полевых исследований по этим месторождениям. Эксплуатация отмеченных месторождений внесет свой вклад в социально-экономическое развитие данных регионов, создаст возможности для привлечения миллиардов долларов в экономику страны», - отмечается в сообщении.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г. Все акции общества принадлежат государству. Уставный капитал общества равен 37 млн манатов.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.
Н.Аббасова
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