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Здравоохранение 09.09.2020 21:32

9 человек с коронавирусом умерли за сутки в Молдавии, выявлены 588 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Молдавии зарегистрированы 588 новых случая заражения коронавирусом, девять человек скончалось, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Константин Рымиш.

"В среду было обработаны 2982 теста, в том числе, 2792 первичных теста. В результате выяснилось, что 588 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 41 144", - сказал Рымиш.

"Из медицинских учреждений страны были выписаны 458 пациента, выздоровевших от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 29 420 человек. В то же время зарегистрирована смерть еще 9 человек с диагнозом коронавирус. Общее количество скончавшихся составляет 1096 человек", - сообщил Рымиш.

С начала августа ситуация с COVID-19 в Молдавии начала ухудшаться, количество случаев заражения ежедневно растет. В настоящее время в Молдавии насчитывается 10 638 активных случаев заражения COVID-19.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]