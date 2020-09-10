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Туризм 10.09.2020 20:03

Германия в первом полугодии потеряла 60% иностранных туристов

Германия в первом полугодии 2020 года потеряла 60% иностранных туристов, российский турпоток сократился на 57,7%, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в представительстве национального туристического офиса страны (DZT).

"С января по июнь в Германии было зарегистрировано 15,7 млн ночевок в объектах гостиничного бизнеса, рассчитанных на 10 и более мест. По сравнению с прошедшим годом это сокращение на 60,6%. К сожалению, по туристам из России тоже наблюдается ощутимый спад. Количество ночевок гостей из России за период с января по июнь составило 432,2 тыс., что на 57,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Мы все очень ждем возобновления регулярного авиасообщения и надеемся, что все поклонники туристической Германии вновь отправятся по любимым местам", - рассказала руководитель представительства Алла Беликова.

При этом, по данным DZT, уже в июне, сразу после ослабления ограничений на туризм между странами Европы, ситуация начала улучшаться. За первый месяц лета в Германии было зафиксировано более миллиона ночевок иностранных туристов, что на 760 тыс. больше, чем в мае.

"Как показывают исследования, влияние пандемии на предпочтения туристов будет очень сильным. Туристы теперь выбирают автотуризм, индивидуальный туризм и отдых на природе, где вероятность заразиться ниже. В связи с этим DZT будет заниматься продвижением активного отдыха, велотуризма и пеших путешествий в Германии. А в городах сместит акцент на парки, открытие веранды и беседки, кафе и пивные сады", - сообщила Беликова.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), с января по май число международных туристических прибытий сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Большинство экспертов ожидают восстановления отрасли не раньше второй половины 2021 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ПОТЕРИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]