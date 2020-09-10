Трамп: Ким Чен Ын здоров, не стоит его недооценивать

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что по его информации лидер КНДР Ким Чен Ын, вопреки слухам, чувствует себя хорошо.
"Ким Чен Ын - в хорошем здравии! Никогда не стоит его недооценивать!" - написал Трамп в твиттер.
Слова Трамп прозвучали на фоне сообщений ряда СМИ, о том, что у Ким Чены Ына могут быть серьезные проблемы со здоровьем.
Еще в апреле этого года некоторые издания писали, что северокорейский лидер серьезно болен или вообще скончался. В своих выводах они ссылались на источники и на то, что руководитель КНДР не появлялся на публике в течение нескольких недель.
В мае северокорейская пресса опубликовала первые кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына после его отсутствия на публике. Он был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо). Позже СМИ КНДР опубликовали фотографии и видеокадры и с других мероприятий с участием лидера страны. Тем не менее, западные СМИ и после этого периодически публиковали информацию о том, что Ким Чен Ын, по некоторым данным, может быть серьезно болен.
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