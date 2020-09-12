Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 28,4 млн, число жертв - 915 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 09:00 субботы достигло 28 млн 481 тыс. 413 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 915 тыс. 356, излечились 19,2 млн.
Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.
В Соединенных Штатах на 09:00 субботы суммарно выявлено 6 млн 443 тыс. 743 инфицированных, скончались 192 тыс. 979 человек, выздоровели более 2,4 млн.
В Индии на утро четверга зафиксировано 4 млн 659 тыс. 984 инфицированных, при этом число заболевших выросло за сутки на рекордные 97 тыс. 570, всего скончались 77 тыс. 472 человека, поправились более 3,6 млн.
В Бразилии число заболевших достигло 4 млн 282 тыс.164 человек при 130 тыс. 396 летальных исходах и 3,69 млн излечившихся.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 118. В США на 1 млн населения скончались 596 человек, Бразилии - 613, Индии - 56.
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