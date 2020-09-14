За истекшие сутки в Китае зафиксировано 49 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 39 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 80 случаев заражения: 10 активных и 70 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 194 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 645 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 415 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрирован 5 тыс. 501 больной с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 957 (100 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь случаев смерти).