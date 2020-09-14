Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.012 RUR   0.0226 GBR   2.1793 TRY   0.2283

Цена на нефть

$/bbl   11.09 WTI 37.33 0.03 Brent 39.83 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 14.09.2020 10:35

В Китае за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

За истекшие сутки в Китае зафиксировано 49 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 39 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 80 случаев заражения: 10 активных и 70 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 194 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 645 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 415 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 19 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрирован 5 тыс. 501 больной с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 957 (100 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 498 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Китай выдержал историческое испытание коронавирусом - Си Цзиньпин В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]