В Грузии за сутки еще 165 заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 165 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 392, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 152 новых больных за день, в минувшую субботу - о 158 заражениях коронавирусом в сутки.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 человек. Выздоровели 1 тыс. 369, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.