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Здравоохранение 14.09.2020 10:26

В Грузии за сутки еще 165 заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 165 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 392, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 152 новых больных за день, в минувшую субботу - о 158 заражениях коронавирусом в сутки.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 882 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 390 человек. Выздоровели 1 тыс. 369, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]