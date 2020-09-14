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Дальнее зарубежье 14.09.2020 19:55

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашение о дипотношениях во вторник в Вашингтоне

Делегация во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прибыла в понедельник в Вашингтон для подписания с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном соглашений об установлении дипотношений, сообщили израильские СМИ.

Церемония подписания состоится во вторник, 15 сентября, в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид и Абдель Латиф аз-Заяни также прибыли в понедельник в американскую столицу, сообщили арабские СМИ.

ОАЭ и Бахрейн станут третьим и четвертым арабскими государствами, решившими признать Израиль. Ранее это сделали Египет и Иордания.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, БАХРЕЙН, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]