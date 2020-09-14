Израиль, ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашение о дипотношениях во вторник в Вашингтоне

Делегация во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прибыла в понедельник в Вашингтон для подписания с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном соглашений об установлении дипотношений, сообщили израильские СМИ.

Церемония подписания состоится во вторник, 15 сентября, в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид и Абдель Латиф аз-Заяни также прибыли в понедельник в американскую столицу, сообщили арабские СМИ.

ОАЭ и Бахрейн станут третьим и четвертым арабскими государствами, решившими признать Израиль. Ранее это сделали Египет и Иордания.