Британские ученые испытают эффективность вакцин от COVID-19 в виде ингаляций

Ученые из университета Оксфорда и Имперского колледжа Лондона приступили к испытаниям эффективности действия вакцин от коронавируса COVID-19 при введении путем ингаляции, сообщает Associated Press (AP).
Исследования будут проводиться на 30 добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет, они направлены на то, чтобы проверить, насколько эффективным будет воздействие вакцины на организм человека.
Предыдущие исследования показали, что вакцины, вводимые таким способом, требуют более низких доз, чем инъекции. Это означает, что в условиях ограниченных запасов медикаментов, если будет доказана эффективность вакцины, вводимой путем ингаляций, большее число людей сможет пройти вакцинацию.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире за время пандемии выявили более 29 млн случаев коронавируса, более 929 тыс. человек скончались.
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