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Здравоохранение 15.09.2020 11:06

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось на 69,7% за минувшие две недели - до 2 тыс. 562

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у еще 170 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 562, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

Суточный рост выявленных заражений коронавирусом в стране составил 7,1%, за последние 14 дней число подтвержденных заражений коронавирусом в Грузии увеличилось на 69,7%.

Выздоровели с начала пандемии 1 тыс. 369 человек, +10,1% за последние две недели.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 633 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Число жертв коронавируса не изменилось - 19 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]