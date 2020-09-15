Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось на 69,7% за минувшие две недели - до 2 тыс. 562

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у еще 170 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 2 тыс. 562, сообщает во вторник грузинский Минздрав.
Суточный рост выявленных заражений коронавирусом в стране составил 7,1%, за последние 14 дней число подтвержденных заражений коронавирусом в Грузии увеличилось на 69,7%.
Выздоровели с начала пандемии 1 тыс. 369 человек, +10,1% за последние две недели.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 633 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Число жертв коронавируса не изменилось - 19 человек.
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