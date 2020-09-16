Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 16.09.2020 21:03

Минск готов переориентировать грузопотоки из Прибалтики в Петербург, если РФ предоставит схожие условия - Лукашенко

Белоруссия готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - добавил президент Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГРУЗОПОТОКИ, УСЛОВИЕ


Похожие новости


Силовой резерв РФ близ границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации - Песков Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Лавров нашел неконструктивной программу Тихановской

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]