Минск готов переориентировать грузопотоки из Прибалтики в Петербург, если РФ предоставит схожие условия - Лукашенко

Белоруссия готова переориентировать свои грузопотоки из портов стран Балтии в Петербург при предоставлении Россией схожих условий, заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя итоги переговоров с президентов РФ Владимиром Путиным.
"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.
"Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - добавил президент Белоруссии.
Армения является квазигосударством – МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении пока не собираются встречаться по проблеме Карабаха
Баку начал практическую работу для налаживания взаимных поездок граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам - МИД
Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме закрывается с пятницы из-за вспышки COVID-19
ВБ: Азербайджан вошел в топ-10 стран, добившихся наибольшего прогресса в образовании и здравоохранении за последние 10 лет
Главные тренеры по олимпийским видам спорта в Азербайджане теперь будут называться «главными специалистами по селекции»
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Суверенитет Белоруссии необходимо уважать, особенно это касается России - Помпео
Помпео призвал Россию прозрачно расследовать инцидент с Нпвальным
Расходы нефтепроизводителей в США превысили выручку во II квартале
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank продолжает поддерживать программу самозанятости
NEQSOL Holding поддержал привлечение иностранного медперсонала в Азербайджан в связи с пандемией
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори