В Литве продолжается суточный прирост заразившихся COVID-19, в Латвии и Эстонии ситуация не претерпела изменений

В Литве число инфицированных COVID-19 за последние сутки снова увеличилось - подтверждено 62 случая заражения, в Латвии восемь человек заболели коронавирусом, в Эстонии -22.

В Литве продолжается суточный прирост заболевших COVID-19, который наблюдается с 16 сентября: в частности, в среду было подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, за день до этого было 11.

За минувшие сутки проведено 4 889 тестов, по результатам которых зафиксировано 62 новых случая заражения, сообщает в четверг министерство здравоохранения республики. Таким образом, общее количество инфицированных в Литве с начала пандемии достигает 3 504, из них 1 254 человека продолжают болеть, 2 149 выздоровели, 87 человек скончались.

В Латвии эпидемиологическая ситуация существенно в худшую сторону не меняется. За последние сутки выявлено восемь новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Отмечается, что скончавшийся входил в возрастную группу от 90 до 95 лет и имел несколько хронических заболеваний.

Таким образом, с начала пандемии в Латвии скончались 36 пациентов. В Центре отмечают, что два человека, у которых выявлен коронавирус, вернулись из России, еще два пациента заразились после контакта с ранее заболевшим, причины заболевания других выясняются. С начала пандемии общее количество инфицированных в Латвии составляет 1 494 человека, из них 1 248 пациентов выздоровели.

В Эстонии за сутки выявлено 22 новых заболевших COVID-19, что не превышает предыдущих показателей. Как сообщает департамент здоровья, в настоящее время 19 человек находятся в больницах, трое из них - на искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Эстонии было выявлено 2 778 положительных тестов на коронавирус, 2 337 из них выздоровели, 64 человека скончались.