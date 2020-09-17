Милли Меджлис Азербайджана и Госдума РФ подпишут соглашение о сотрудничестве

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана (парламента) Сахиба Гафарова совершит 21-23 сентября официальный визит в Россию.
«Спикер Сахиба Гафарова 21 сентября отправится с визитом в Москву. В рамках визита она встретится с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе встреч состоится обмен мнениями о текущем и будущем развитии межпарламентских отношений. Также намечена встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым”, - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе парламента Азербайджана.
Гафарова также выступит на пленарном заседании Совета Федерации.
Кроме этого, в рамках визита планируется подписание соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом Азербайджана и Госдумой РФ.
«В ходе визита, который завершится 23 сентября, планируется обмен опытом и информацией в законодательном процессе, обсуждение делегаций двух стран в международных организациях, путях урегулирования региональных конфликтов, дальнейшем укреплении экономических, политических, культурных и гуманитарных связей между Азербайджаном и РФ», - отметили в законодательном собрании.
Х.Насирзаде
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