Иудеи готовятся отметить 5781-й год от сотворения мира

Иудейский Новый год (на иврите - Рош а-Шана) начнут отмечать в пятницу вечером приверженцы иудаизма.
Свое летоисчисление иудеи ведут от сотворения мира. Таким образом, наступающий год будет 5781-м с тех пор, как бог создал Адама и Еву.
Новый год иудеи отмечают в течение двух дней. Этот праздник считается одновременно днем Суда, когда всевышний взвешивает поступки людей и определяет судьбу каждого на предстоящий год.
Первые 10 дней еврейского Нового года называются днями раскаяния, когда иудеи стараются совершить как можно больше добрых дел и попросить прощения у ближнего. В первый вечер Рош а-Шана люди приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу жизни. До начала основной праздничной трапезы принято есть яблоки в меду. С этим обычаем связано пожелание "доброго и сладкого" нового года.
В обращении к единоверцам президент Федерации еврейских общин Александр Борода напомнил, что в России принято говорить про светский Новый год: "Как встретишь его, так и проведёшь". "Но относительно Рош а-Шана такое утверждение действительно справедливо, - считает он. - Ведь именно в этот день определяется на будущий год судьба всего мира и каждого человека в отдельности".
По этой причине иудейский Новый год принято проводить в молитве, раскаянии, с чистыми помыслами и праведными поступками. "Конечно же, мы не можем за два праздничных дня выполнить всю программу добрых дел на будущий год, но мы можем принять решение стать лучше и внимательнее к людям, взять на себя соблюдение каких-то заповедей", - уверен лидер еврейской общины России.
В свою очередь, главный раввин страны Берл Лазар заявил, что прошедший год был полон тяжелых испытаний. "Но когда бог посылает испытание, он ждет, чтобы мы извлекли правильный урок, нашли даже в беде позитивный момент. Так оно и случилось", - пишет раввин, отмечая, что люди в общине стали ближе, начали больше помогать друг другу и стали ценить жизнь и ее красоту больше, чем когда-либо прежде.
В этом году праздник Рош а-Шана был ознаменован скоплением тысяч хасидов на границах с Украиной, куда их не пустили из-за коронавирусных ограничений. Несмотря на уговоры вернуться обратно, большинство паломников не хотят уезжать. Для них белорусская сторона развернула специальный лагерь. Киев и Минск обменивались взаимными упреками: Украина настаивала на невозможности въезда, в то время как Белоруссия призывала уважать права паломников.
Традиция посещать Умань в дни празднования иудейского Нового года появилась у брацлавских хасидов в 1810 году после смерти их духовного лидера раби Нахмана, который был похоронен в этом украинском городе. Раби Нахман обещал заступничество перед всевышним каждому хасиду, который придет помолиться к его могиле в Рош а-Шана. "Я схвачу тебя за пейсы и вытяну тебя из ада, как бы то ни было и каких бы плохих дел ты ни совершил", - сказал раби. Согласно иудаизму, в первые десять дней года Бог принимает решение относительно участи человека, поэтому желающие попасть в рай брацлавские хасиды именно в новогодние дни стремятся оказаться у могилы раби Нахмана и "подстраховаться" на будущее.
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