Ягублу отпущен под домашний арест

Бывший зампред партии «Мусават» Тофиг Ягублу решением Бакинского апелляционного суда переведен под домашний арест, отмечается в заявлении Пенитенциарной Службы Азербайджана.

Согласно данным Пенитенциарной службы, Ягублу, находясь в СИЗО № 3, с 2 сентября объявил голодовку. В ходе голодовки состояние его здоровья ухудшилось, он был переведен в клинику «City Hospital».

«Бакинский апелляционный суд 18 сентября в ходе первичного рассмотрения принял решение о переводе Ягублу под домашний арест», - подчеркивает служба.

В настоящее время Ягублу уже находится дома и приостановил голодовку.

Ранее Низаминский районный суд Баку приговорил Ягублу к тюремному заключению сроком 4 года и 3 месяца в колонии строгого режима.

Ягублу с обвинением не согласился.

Х.Насирзаде