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Происшествия 18.09.2020 17:40

Ягублу отпущен под домашний арест

Бывший зампред партии «Мусават» Тофиг Ягублу решением Бакинского апелляционного суда переведен под домашний арест, отмечается в заявлении Пенитенциарной Службы Азербайджана.

Согласно данным Пенитенциарной службы, Ягублу, находясь в СИЗО № 3, с 2 сентября объявил голодовку. В ходе голодовки состояние его здоровья ухудшилось, он был переведен в клинику «City Hospital».

«Бакинский апелляционный суд 18 сентября в ходе первичного рассмотрения принял решение о переводе Ягублу под домашний арест», - подчеркивает служба.

В настоящее время Ягублу уже находится дома и приостановил голодовку.

Ранее Низаминский районный суд Баку приговорил Ягублу к тюремному заключению сроком 4 года и 3 месяца в колонии строгого режима.

Ягублу с обвинением не согласился.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЯГУБЛУ, СУД, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]