Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0173 RUR   0.0225 GBR   2.2026 TRY   0.2246

Цена на нефть

$/bbl   18.09 WTI 41.11 0.14 Brent 43.15 -0.15

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 21.09.2020 12:17

Белоруссия рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ с 1 октября - Минтранс республики

Авиационные администрации Белоруссии и России завершают согласование направлений и частоты авиарейсов из Минска с городами РФ, возобновление авиасообщения ожидается с 1 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе белорусского Минтранса.

"Наши авиационные администрации сейчас прорабатывают и согласовывают вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами, направлений и частоты рейсов", - сказал представитель пресс-службы.

"Возобновление авиасообщения - это вопрос ближайших дней. Предварительно, с белорусской стороны авиасообщение возобновится с 1 октября, мы рассчитываем на это", - добавили в пресс-службе.

Между тем, в крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа" констатировали, что пока не получили от авиавластей России разрешение для возобновления своих рейсов в города РФ.

"Восстановление полетов зависит от разрешения со стороны авиационных властей Российской Федерации. Пока такого разрешения у "Белавиа" нет, авиасообщение на сегодняшний день приостановлено по 30 сентября", - сообщили в пресс-службе компании.

В расписании рейсов на сайте "Белавиа" размещена информация о шести рейсах в Москву с 1 по 24 октября 2020 года, открыта продажа билетов на эти рейсы.

Как сообщалось, ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.

Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


Похожие новости


Заигрывание ЕС с Тихановской и приглашение ее в Брюссель - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии, заявляют в МИД РФ Силовой резерв РФ близ границы с Белоруссией возвращается в места постоянной дислокации - Песков Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков Россия считает конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для организации диалога с гражданским обществом - Лавров Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]