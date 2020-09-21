Белоруссия рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ с 1 октября - Минтранс республики

Авиационные администрации Белоруссии и России завершают согласование направлений и частоты авиарейсов из Минска с городами РФ, возобновление авиасообщения ожидается с 1 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе белорусского Минтранса.
"Наши авиационные администрации сейчас прорабатывают и согласовывают вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами, направлений и частоты рейсов", - сказал представитель пресс-службы.
"Возобновление авиасообщения - это вопрос ближайших дней. Предварительно, с белорусской стороны авиасообщение возобновится с 1 октября, мы рассчитываем на это", - добавили в пресс-службе.
Между тем, в крупнейшей белорусской авиакомпании "Белавиа" констатировали, что пока не получили от авиавластей России разрешение для возобновления своих рейсов в города РФ.
"Восстановление полетов зависит от разрешения со стороны авиационных властей Российской Федерации. Пока такого разрешения у "Белавиа" нет, авиасообщение на сегодняшний день приостановлено по 30 сентября", - сообщили в пресс-службе компании.
В расписании рейсов на сайте "Белавиа" размещена информация о шести рейсах в Москву с 1 по 24 октября 2020 года, открыта продажа билетов на эти рейсы.
Как сообщалось, ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.
Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.
Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.
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