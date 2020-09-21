Мировая торговля восстанавливается быстрее прогнозов, но препятствия сохраняются

Темпы восстановления мировой торговли в текущем году значительно превышают те, что были зафиксированы после финансового кризиса 2008 года, способствуя подъему ряда экономик мира.
В результате пандемии коронавируса международная торговля товарами продемонстрировала самый существенный спад в годовом выражении со времен Великой депрессии. Экономисты предупредили об усилении протекционизма, ряд компаний сообщили, что пересмотрят структуру цепей поставок за рубеж, чувствительных к неожиданным потрясениям.
Уровни торговли остаются существенно ниже тех, которые наблюдались до пандемии. Между тем она активно восстанавливается, к июню нивелировав около половины рекордных потерь с начала года, согласно данным германского Кильского института мировой экономики, на которые ссылается газета The Wall Street Journal.
Рост новых экспортных заказов наблюдается в 14 из 38 экономик, которые проанализировала исследовательская компания IHS Markit в августе. В июне заказы выросли лишь в 4 из 38 экономик. В других экономиках наблюдается тенденция к восстановлению показателя, и в скором времени может быть зафиксирован рост.
Китай, который одним из первых начал возобновлять работу предприятий после смягчения связанных с пандемией ограничительных мер, зафиксировал рост экспортных поставок в августе на 9,5% по сравнению с годом ранее.
Южнокорейский экспорт за первые десять дней текущего месяца был лишь на 0,2% ниже аналогичного периода в прошлом году.
В ряде портов США, Азии и Европы наблюдается нормализация активности, согласно данным о глобальных объемах грузовых перевозок. Фрахтовые ставки на ряде ключевых маршрутов выросли существенно выше уровней до пандемии на фоне восстановления спроса на товары.
Восстановление происходит неравномерно, и риски для торговли, включая возобновление роста числа заражений коронавирусом этой осенью, сохраняются.
Тем не менее экономика тех стран, в которых наблюдается улучшение ситуации с торговлей, в том числе Китая, Южной Кореи и Германии, восстанавливается быстрее в отличие от государств, в большей степени опирающихся на сферу услуг, однако роль играют и другие факторы, в том числе их относительный успех в сдерживании распространения коронавируса.
Китай может стать единственной крупной экономикой, которая продемонстрирует рост в текущем году. ВВП Южной Кореи и Германии, согласно прогнозам банка Barclays, сократится на 1,5% и 5,3% соответственно - намного меньше, чем экономика стран, опирающихся на сферу услуг, в том числе Италии и Испании, где ожидается падение ВВП на 9,3% и 10,7% соответственно.
Таким образом, торговля может сыграть более значимую роль в восстановлении мировой экономики, чем ожидалось, в случае, если тенденция сохранится, отмечает WSJ.
"Торговля - это один из секторов экономики, который оказался более устойчивым", - говорит главный экономист S&P Global в Азиатско-Тихоокеанском регионе Шон Роач.
"Даже если вы не можете поехать в отпуск, вы можете купить себе новый ноутбук", - говорит он.
Эксперты Кильского института мировой экономики в своем новом исследовании проанализировали данные за 2008-2009 годы и установили, что в тот период восстановление объемов торговли до уровней, которых они достигли всего за два месяца в текущем году, заняло 13 месяцев, отметил глава института Габриэль Фельбермаер.
Одна из причин, по его словам, заключается в том, что спад торговли в 2020 году был преимущественно вызван физическим барьерами, а не долгосрочным падением спроса. Это означает, что экспорт и импорт смогли быстро восстановиться, когда власти стран вновь открыли границы и ослабили ограничения, касающиеся социальной активности.
В то время как мировой спад в 2008-2009 году стал результатом банковского кризиса, который привел к дефициту финансов, в текущем году власти стран мира предприняли оперативные шаги для поддержки банков и гарантии финансирования торговых операций, сказал Фельбермаер.
Однако препятствия для дальнейшего восстановления остаются масштабными. В ряде стран в последнее время отмечается ухудшение деловых настроений в связи с возобновлением роста числа заражений коронавирусом и повторного введения ограничений.
Так, темпы восстановления торговли во Вьетнаме замедлились с началом новой волны заражений в конце июля. Аналогичная ситуация может в скором времени начать наблюдаться в Европе и ряде других стран в связи со сворачиванием стимулирующих мер.
Еще одним риском является перспектива усиления протекционистских настроений среди крупных импортеров, включая США, в ответ на восстановление в таких странах, как Китай, пишет WSJ.
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