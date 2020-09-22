ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 22 сентября приняла решение ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР сроком на пять лет.

Антидемпинговая пошлина составит 16,18% для поставок алюминиевой лены, произведенной в Азербайджане, и 13,14% – в Китае, передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на решение комиссии.

«Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – а сегодня это семь предприятий – при выравнивании уровня конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка», - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Подпадающая под действие антидемпинговой пошлины алюминиевая лента используется, в частности, в строительной индустрии, в электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснется продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато 7 мая 2019 г. по результатам рассмотрения заявления, поданного Объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия. Расследование показало наличие демпингового импорта и причиненного им материального ущерба отрасли экономики государств-членов ЕАЭС.

Н.Аббасова