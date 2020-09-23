В Азербайджане госрегистрация рождения и смерти лиц будет осуществляться в электронной форме - указ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о мерах по расширению использования электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Согласно указу, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства, для совершенствования деятельности в области регистрации рождения и смерти лиц, для обеспечения оперативности и доступности госрегистрация рождений и смертей должна осуществляться в электронном виде.

В связи с этим, обеспечение составление документов, подтверждающих факт рождения и смерти, будет осуществляться в электронном виде. Кроме этого, выдача свидетельств о рождении и смерти, справок также будет осуществляться в электронном виде.

Ввиду этого согласно указу поручено обеспечить передачу информации о рождении, захоронении граждан по факту смерти в Информационную систему Государственного реестра населения Азербайджана (EHIS), а также в Единый государственный регистр похорон. При этом будет осуществляться анализ в области регистрации рождений и смертей, а также автоматическое обобщение данных и подготовка статистических отчетов.

Минюсту Азербайджана поручено предоставлять электронные услуги, связанные с государственной регистрацией рождений и смертей, а также выдачу соответствующих справок и документов через EHIS.

Помимо этого Государственному агентству по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmet) поручено обеспечить координацию соответствующих государственных информационных ресурсов и систем через EHIS, а также передачу данных в режиме реального времени через EHIS.

Кроме этого, министерству иностранных дел Азербайджана поручено обеспечить оформление консульскими учреждениями за рубежом документов, связанных с государственной регистрацией рождений и смертей, в электронной форме и внесение информации об этих документах в EHIS в тот же день.

Минздраву и Госагентству по обязательному медицинскому страхованию поручено подготовить медицинские учреждения к заполнению в электронной форме документов, подтверждающих факт рождения и смерти, и передачу информации об этих документах в EHIS.

Согласно указу, Кабмину поручено в двухмесячный срок представить главе государства предложения по совершенствованию законодательства и нормативных актов в связи с электронной регистрацией рождений и смертей.

Х.Насирзаде