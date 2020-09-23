В Apple сообщили, что проблемы с подпиской на приложение для разработчиков возникли из-за борьбы с мошенниками

Apple в курсе проблем с продлением подписки в Аррlе Developer Program для разработчиков, ситуация коснулась не только российских специалистов, говорится в письме компании в адрес члена Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антона Горелкина.

"Что касается ваших вопросов о проблемах при обработке платежей, которые возникли у некоторых разработчиков при продлении участия в программе Аррlе Developer Program, Аррlе осведомлена о6 этой глобальной ситуации и очень серьезно к ней относится. Она коснулась разработчиков не только в России, но и по всему миру, и мы прилагаем все усилия для её решения", - говорится в ответе Аррlе Distribution lnternational Ltd. на депутатский запрос, опубликованный в телеграм-канале Горелкина в среду.

Проблемы с продлением подписки связаны с внедрением системы защиты от мошенничества, сообщили в компании.

Там рассказали, что в октябре 2019 года компания Аррlе внесла изменения в процесс выявления мошенничества, чтобы злоумышленники не могли использовать определенные каналы оплаты для регистрации в программе Аррlе Developer Program, в результате чего они стали чаще использовать данные украденных кредитных карт для оплаты индивидуального членства в программе, что привело к массовым возвратам платежей, которые отклонялись эмитентами кредитных карт.

"Чтобы противодействовать подобному мошенничеству и защитить владельцев украденных карт по всему миру, Аррlе создала глобальную и более строгую систему защиты от мошенничества. В результате внедрения этой новой системы некоторые законные покупки, совершаемые разработчиками по всему миру в рамках программы Аррlе Developer Program, были отклонены", - говорится в письме.

В Apple отметили, что относительно этих легитимных, но отклоненных покупок, компания отвечала разработчикам напрямую через форумы поддержки, предоставляя информацию для получения поддержки, и оказывала помощь верифицированным разработчикам при осуществлении покупок в приоритетном порядке.

"Одновременно с этим, отдел по борьбе с мошенничеством и отдел безопасности Аррlе разрабатывают долгосрочное решение для обеспечения безопасности, защиты потребителей, ставших жертвой мошенничества, и повышения доли успешных платежей разработчиков при осуществлении покупок в Аррlе Developer Program", - сообщили в компании.

Ранее Горелкин обратился в Apple из-за проблем с подпиской на продукт компании у российских разработчиков.

В запросе уточнялось, что в декабре 2019 года в тематических форумах, посвященных разработке мобильных приложений, начали появляться сообщения российских пользователей о проблемах, связанных с оплатой годовой подписки на вышеуказанную программу как новыми пользователями, как и уже существующими.

"Известны случаи, когда невозможность оплаты приводила к блокировке приложений в AppStore", - отметил Горелкин и добавил, что проблема не решена до сих пор, так как жалобы продолжаются.

По мнению парламентария, невозможность российских разработчиков получить доступ к инструментарию оказывает негативное влияние на российский ИТ-рынок.