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Здравоохранение 24.09.2020 15:43

В Азербайджане за сутки выявлено 162 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 162 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 686, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 146 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 581.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 255 человек (+133 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 850 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7,618 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 80 тыс. 873 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]