В Великобритании пройдет финальный этап испытаний вакцины от COVID-19 компании Novavax

Американская компания Novavax, Inc. приступает к финальной стадии клинических испытаний потенциальной вакцины против коронавируса COVID-19 в Великобритании на фоне всплеска случаев заражения, сообщают британские СМИ.
"В Великобритании наблюдается высокий уровень распространения SARS-CoV-2 (коронавируса - ИФ), ожидается, что он продолжится, (поэтому - ИФ) мы оптимистично настроены в отношении того, что решающая третья фаза клинических испытаний пройдет быстро и укажет на эффективность NVX-CoV2373 (название вакцины) в ближайшей перспективе", - цитируют СМИ слова Гленна.
По данным телеканала Sky News, Novavax планирует провести испытания вакцины с участием 10 тыс. волонтеров в возрасте от 18 до 84 лет в течение следующих 4-6 недель.
Компания подчеркнула, что как минимум четверть участников клинических испытаний будут старше 65 лет. Первостепенное внимание в ходе испытаний будет уделено группе лиц, наиболее подверженной заражению коронавирусом, в том числе представителям этнических меньшинств.
Сообщается, что половина добровольцев получат две дозы вакцины NVX-CoV2373 вместе с адъювантом Matrix-M - комплексом веществ, усиливающим действие вакцины. Оставшейся половине волонтеров введут плацебо.
Как отмечает Sky News, до 400 волонтеров будут иммунизированы вакциной от COVID-19 и сезонной вакциной против гриппа для того, чтобы выявить эффективность взаимодействия двух вакцин.
В случае положительных результатов испытаний вакцина может быть использована не только в Великобритании, но и в других странах.
"Ожидается, что данные этих испытаний могут послужить основой для нормативных материалов, необходимых при лицензировании в Великобритании, ЕС и других странах", - цитирует Sky News слова Гленна.
По данным Novavax, до финальной стадии испытаний вакцина была "хорошо переносима в целом" и производила "устойчивый иммунный ответ", который оказался сильнее, чем у выздоравливающих пациентов.
В августе британское правительство объявило об оказании Novavax поддержки в финальном этапе клинических испытаний.
Sky News напоминает, что вакцина от коронавируса компании Novavax является второй вакциной, финальный этап испытаний которой проходит в Великобритании. Первой была вакцина, совместно разработанная Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca.
Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, получившую название "Спутник V". Ряд вакцин, в частности от компаний Moderna, AstraZeneca, Pfizer, на данный момент находятся на последнем этапе клинических испытаний.
В четверг в Великобритании зарегистрировали самый высокий в стране прирост новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала пандемии - за 24 часа в стране выявили 6,6 тыс. новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 6,1 тыс.
На этой неделе премьер-министр Борис Джонсон призвал британцев "проявить дисциплину и решимость", чтобы избежать второго возможного национального карантина из-за COVID-19.
Между тем, Джонсон ранее сообщил о введении в Англии новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности, о необходимости перевода офисных работников на дистанционный режим и запрете работы пабов, баров и ресторанов после 22:00.
Общее число случаев коронавируса в Великобритании превышает отметку в 416 тыс., причем 41,9 тыс. инфицированных скончались.
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