В Азербайджане за сутки выявлен 101 новый случай COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 101 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 787, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 162 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 583.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 392 человек (+137 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 812 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,705 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 87 тыс. 578 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков