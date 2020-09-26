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Здравоохранение 26.09.2020 12:26

Почти четыре тысячи человек заболели COVID-19 за сутки в Украине

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом за сутки зафиксировано в Украине по данным на утро субботы - 3 833 случая, при этом выздоровевших - 1 740 человек, 76 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 25 сентября, сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября - о 3 372 новых случаях заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 новых случаев заражения

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека, выздоровели - 86 873 человека.

Сейчас на Украине COVID-19 болеет 104 728 человек, что на 2017 больше, чем днем ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]