Почти четыре тысячи человек заболели COVID-19 за сутки в Украине

Наибольшее число случаев заболевания коронавирусом за сутки зафиксировано в Украине по данным на утро субботы - 3 833 случая, при этом выздоровевших - 1 740 человек, 76 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 25 сентября, сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября - о 3 372 новых случаях заражения, 23 сентября было 3 497 новых инфицированных, 22 сентября - 2 884 новых случаев заражения

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека, выздоровели - 86 873 человека.

Сейчас на Украине COVID-19 болеет 104 728 человек, что на 2017 больше, чем днем ранее.