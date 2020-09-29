В Азербайджане за сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 58 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 119, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 38 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 590.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 827 человек (+102 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 702 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5,496 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 110 тыс. 279 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде