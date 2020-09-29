Азербайджанский народ всецело поддерживает президента Алиева в вопросе Карабаха - Администрация президента

Азербайджанский народ полностью настроен на победу и готов продолжать борьбу за Нагорный Карабах до конца, заявил завотделом по политическим партиям и связям с законодательными органами Администрации президента Адалят Велиев.

«В вопросе Карабаха азербайджанский народ настроен на победу и готов продолжать борьбу до конца. Отмечу, что 50 из 52 политических партий Азербайджана поддержали главу государства (действия на линии соприкосновения – ИФ), выпустив соответствующее заявление. Кроме этого заявление о поддержке президента приняли большинство НПО в стране», - заявил Велиев на заседании Совета аксакалов Азербайджана.

А.Мамедов