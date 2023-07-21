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Карабах 21.07.2023 17:56

Алиев: в ближайшие три года в Карабах и В.Зангезур вернутся более 150 тыс. человек

Президент Азербайджана объявил о планах обеспечить в ближайшие три года возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 150 тыс. человек.

«В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек», - сказал Алиев в пятницу в Шуше.

По его словам, только в Карабах к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек.

Алиев выразил надежду, что в 2024 году в Шушу вернутся первые жители.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, НАСЕЛЕНИЕ


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