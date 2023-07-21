Алиев: в ближайшие три года в Карабах и В.Зангезур вернутся более 150 тыс. человек

Президент Азербайджана объявил о планах обеспечить в ближайшие три года возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 150 тыс. человек.
«В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек», - сказал Алиев в пятницу в Шуше.
По его словам, только в Карабах к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек.
Алиев выразил надежду, что в 2024 году в Шушу вернутся первые жители.
Б.Рустамбеков
Московский фармдистрибутор получил газовый участок в Волгоградской области вблизи активов ЛУКОЙЛа
Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение аренды ЛУКОЙЛом терминала, обслуживающего его НПЗ
Производство и потребление зерновых достигнут новых рекордов в 2023/2024 сельхозгоду - IGC
Более 60% населения мира используют социальные сети
Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан
Жара в Европе сменилась бурями с градом, в США по-прежнему аномально высокие температуры
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы
Блинкен ожидает от Турции решающей роли в сохранении зерновой сделки
График размещения ядерного оружия в Беларуси остается в силе, изменений и дополнений нет - Рябков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС