Алиев: в ближайшие три года в Карабах и В.Зангезур вернутся более 150 тыс. человек

Президент Азербайджана объявил о планах обеспечить в ближайшие три года возвращение в Карабах и Восточный Зангезур свыше 150 тыс. человек.

«В течение последующих трех лет мы вернем в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек», - сказал Алиев в пятницу в Шуше.

По его словам, только в Карабах к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек.

Алиев выразил надежду, что в 2024 году в Шушу вернутся первые жители.

Б.Рустамбеков