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Карабах 17.10.2023 13:29

К 2027 году в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к концу 2026 года на освобожденных территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек.

«В рамках первого этапа программы «Великое возвращение» к концу 2026 года в Физулинском районе будет проживать 22 тыс. человек, а в целом, в Карабахе и Восточном Зангезуре -140 тыс. человек», - сказал Алиев во вторник на встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули».

Глава государства отметил, что это минимальный показатель.

«Я уверен, что будет переселено гораздо больше людей, потому что, во-первых, у нас достаточно сил, есть воля. Принята программа «Великого возвращения», она успешно реализуется, и главный фактор это то, что наши бывшие переселенцы с нетерпением ждут этих дней (возвращения домой – ИФ)», - подчеркнул Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, НАСЕЛЕНИЕ


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