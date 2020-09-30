Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.

Caspian Energy Club призвал предпринимателей принять активное участие в поддержке азербайджанской армии, которая выполняя историческую миссию освобождает оккупированные территории.
«Долг каждого из нас обеспечить финансовую, организационную и информационную поддержку азербайджанской армии и мирному населению находящемуся в прифронтовой зоне.
Об этом сообщил Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.
«Будучи самой крупной и динамичной организацией объединяющей предпринимателей каспийско-черноморского и балтийского региона Caspian Energy Club просит всех топ-менеджеров азербайджанских компаний принять активное участие в поддержке азербайджанской армии. Одной из важнейших задач на сегодняшний день, является доведение правдивой информации об азербайджано-армянском, карабахском конфликте. В связи с этим необходимо, чтобы каждый сотрудник компаний, членов Caspian Energy Club в 50 странах мира был информирован о происходящих событиях и доверял только информации публикуемой с официального сайта министерства обороны Азербайджана.
Также нужно продолжить финансовую поддержку семей шехидов, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана» – заявил Тельман Алиев.
Вместе мы сила! Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!
По словам Тельмана Алиева, Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
Армянские военные применяют в боевых действиях тактический ракетный комплекс "Точка-У" - Минобороны Азербайджана
В конфликт в Карабахе не вовлечены третьи страны - помощник президента Азербайджана
Госминистр ФРГ призвал РФ и Турцию повлиять на ситуацию в Карабахе
Добыча нефти с конденсатом в РФ в сентябре выросла на 0,6%, добыча нефти может составлять 9,2 млн б/с
FESCO доставила из России в Турцию оборудование для строящейся АЭС "Аккую"
Нефть дешевеет и впервые с апреля завершает месяц в минусе, Brent - $40,41 за баррель
Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США
Иностранные туристы в Азербайджане сократили в январе-августе операции с банковскими картами на 62%
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 33,5 млн человек - университет Хопкинса
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Новым премьер-министром Бельгии станет представитель фламандской либеральной партии
В Международный уголовный суд в Гааге подана петиция с требованием возбудить дело против Лукашенко, сообщает оппозиция
Большинство американцев сочли Байдена победителем по итогам дебатов с Трампом - опрос
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори