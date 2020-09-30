Caspian Energy Club обратился к предпринимателям с просьбой поддержать азербайджанскую армию.

Caspian Energy Club призвал предпринимателей принять активное участие в поддержке азербайджанской армии, которая выполняя историческую миссию освобождает оккупированные территории.

«Долг каждого из нас обеспечить финансовую, организационную и информационную поддержку азербайджанской армии и мирному населению находящемуся в прифронтовой зоне.

Об этом сообщил Председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

«Будучи самой крупной и динамичной организацией объединяющей предпринимателей каспийско-черноморского и балтийского региона Caspian Energy Club просит всех топ-менеджеров азербайджанских компаний принять активное участие в поддержке азербайджанской армии. Одной из важнейших задач на сегодняшний день, является доведение правдивой информации об азербайджано-армянском, карабахском конфликте. В связи с этим необходимо, чтобы каждый сотрудник компаний, членов Caspian Energy Club в 50 странах мира был информирован о происходящих событиях и доверял только информации публикуемой с официального сайта министерства обороны Азербайджана.

Также нужно продолжить финансовую поддержку семей шехидов, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана» – заявил Тельман Алиев.

Вместе мы сила! Победа будет за нами! Карабах - это Азербайджан!





По словам Тельмана Алиева, Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.