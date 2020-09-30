Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государству

Руководители религиозных конфессий Азербайджана обратились к главе государства Ильхаму Алиеву, сообщает сайт главы государства.

В обращении руководители религиозных конфессий поздравили главу государства с победами Азербайджанской армии в освобождении оккупированных территорий и пожелали еще больших побед.

«Мы все являемся свидетелями ваших беспрецедентных усилий по защите суверенных прав независимого Азербайджана на самом высоком международном уровне, по достижению справедливого и мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и уважению верховенства международного права. Однако, как правильно подчеркнуло Ваше Превосходительство, терпение миролюбивого народа Азербайджана имеет свои пределы, и Азербайджан был вынужден адекватно ответить агрессору. Вместо того чтобы ликвидировать факт оккупации, армянская сторона, которая последовательно провоцировала границы Азербайджана, подводя черту путем мирных переговоров, вынудила азербайджанское государство отстаивать свои права на поле боя», - говорится в обращении.

Обращение подписали: председатель управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, Архиепископ Баку и Азербайджана Александр, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава общины европейских евреев Азербайджана Александр Шаровски, глава Албано-Удинской общины Роберт Мобили.

Б.Рустамбеков