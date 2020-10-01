Росатом сохраняет прогноз на 2020г по десятилетнему портфелю зарубежных заказов на уровне не менее $140 млрд

ГК "Росатом" сохраняет прогноз на 2020 г. по десятилетнему портфелю зарубежных заказов.

"В 2020 г. планируется сохранить портфель зарубежных заказов на десятилетний период на уровне не менее $140 млрд", - говорится в годовом отчете корпорации.

Ранее в марте в интервью корпоративному изданию глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал аналогичный прогноз по данному показателю.

"По портфелю зарубежных заказов наша задача на 10 лет вперед - удержать его на текущем уровне, не менее $140 млрд, - сообщил он тогда, говоря о планах на 2020 г. - Сделать это будет непросто, ведь предстоит новыми заказами возместить те, которые уже осваиваются и уходят в выручку. Надо приложить дополнительные усилия и активизировать работу с партнерами".

По его словам, в 2020 г. планируется дальнейший рост показателей по новым бизнесам - "выручка по новым продуктам должна вырасти на 12,9%, портфель заказов - на 7,8%. А значит, максимум усилий должен быть приложен к масштабному и эффективному развитию новых направлений".

Ранее сообщалось, что портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10-летний период достиг $140,1 млрд в 2019 г., что на 5,2% выше 2018 г.

ГК "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Госкорпорация объединяет свыше 300 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 270 тыс. человек. Зарубежный бизнес-портфель "Росатома" включает 36 энергоблоков в 12 странах, из них 25 энергоблоков в стадии активной реализации в 9 странах.