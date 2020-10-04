В Азербайджане за сутки выявлено 130 новых случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 130 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 40 тыс. 691, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 108 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 596.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 38 тыс. 496 человек (+142 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 599 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4,794 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 137 тыс. 121 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков