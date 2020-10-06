Пекин ведет переговоры с ВОЗ о проверке организацией разрабатываемых Китаем вакцин от COVID-19

Власти КНР начали переговоры со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы она оценила создаваемые Китаем вакцины для коронавируса для их последующего применения в мире, заявила представитель ВОЗ по западной части Тихого океана Сокорро Эскаланте.
По ее словам, у Китая и ВОЗ прошли предварительные переговоры о включении этих, пока что не получивших одобрение ВОЗ, вакцин в список препаратов для применения в чрезвычайных ситуациях.
В свою очередь издание The Guardian напоминает, что при включении нелицензированных вакцин и методов в этот список ВОЗ даст им оценку, и это ускорит процесс выдачи разрешения на их применение при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения.
"Теоретически посредством списка для чрезвычайных ситуаций можно оценить качество и безопасность этих вакцин... а затем их можно передать нашим (ВОЗ - ИФ) сотрудникам, занимающихся лицензированием", - сказала Эскаланте.
В середине сентября главный эксперт по биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Гуйчжэнь заявил, что вакцины от коронавируса COVID-19, разработанные в Китае, могут быть доступны уже в ноябре
Четыре китайские вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии клинических испытаний..
Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.
В конце сентября The Guardian сообщало, что правительство КНР уже с июля разрешило давать вакцину от коронавируса сотрудникам тех отраслей, работа в которых связана с повышенным риском. Тогда The Guardian отмечало, что неясно, о каком именно из разрабатываемых прототипов вакцины шла речь.
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