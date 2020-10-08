Еврокомиссия объявила о контракте на коллективную закупку ремдесивира

Европейская комиссия (ЕК) подписала рамочный контракт с фармацевтической компанией Gilead о совместных закупках на поставку до 500 тыс. курсов лечения медикамента Veklury, торговой марки ремдесивира, говорится в коммюнике ЕК в четверг.
"Посредством совместных закупок Евросоюза мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам. Вместе мы всегда сильнее, и это европейская солидарность в действии против COVID-19", - заявила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
В сообщении Еврокомиссии отмечается, что также существует возможность увеличения закупок сверх контрактных 500 тыс. курсов.
В совместных закупках, объявили в Брюсселе, участвуют все государства ЕС, страны-партнеры Евросоюза по Европейской экономической зоне (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), Великобритания, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория).
Все эти страны, подписавшие соглашение о совместных закупках, теперь могут размещать заказы на Veklury напрямую, объясняется в коммюнике ЕК.
В документе также сообщается, что "на данном этапе Veklury является единственным лекарством с условной лицензией на продажу в ЕС для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде".
Азербайджан, вслед за Грецией, отозвал своего посла из Афин для консультаций - МИД
ВС Азербайджана уничтожили установку «Град», которой армянские военные обстреливали Барду и Тертер
Число жертв армянских обстрелов среди мирного населения Азербайджана увеличилось до 31
Нефть уверенно дорожает на опасениях по поводу добычи в Мексиканском заливе и Норвегии, Brent - $42,77 за баррель
Белоруссия будет экономить $500 млн в год на импорте газа после ввода БелАЭС - Минэнерго
Восстановление экономики Франции приостановилось - Банк Франции
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Харрис заручилась поддержкой большинства американцев по итогу дебатов кандидатов в вице-президенты
Число пострадавших при пожаре на арсенале в Рязанской области достигло 16 человек - власти
Жээнбеков в телефонном разговоре со спикером парламента Киргизии назвал себя легитимным президентом
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием заместителя начальника Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
Двойной стандарт или ложный гуманизм в международной политике
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы