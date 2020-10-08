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Здравоохранение 08.10.2020 14:17

Еврокомиссия объявила о контракте на коллективную закупку ремдесивира

Европейская комиссия (ЕК) подписала рамочный контракт с фармацевтической компанией Gilead о совместных закупках на поставку до 500 тыс. курсов лечения медикамента Veklury, торговой марки ремдесивира, говорится в коммюнике ЕК в четверг.

"Посредством совместных закупок Евросоюза мы даем странам Европы возможность объединить усилия и получить доступ к жизненно важному оборудованию и лекарствам. Вместе мы всегда сильнее, и это европейская солидарность в действии против COVID-19", - заявила член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что также существует возможность увеличения закупок сверх контрактных 500 тыс. курсов.

В совместных закупках, объявили в Брюсселе, участвуют все государства ЕС, страны-партнеры Евросоюза по Европейской экономической зоне (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия), Великобритания, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС (Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Сербия, Черногория).

Все эти страны, подписавшие соглашение о совместных закупках, теперь могут размещать заказы на Veklury напрямую, объясняется в коммюнике ЕК.

В документе также сообщается, что "на данном этапе Veklury является единственным лекарством с условной лицензией на продажу в ЕС для лечения пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислороде".

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Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, COVID, ЛЕКАРСТВО, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]